МЧС пересчитало пожароопасные ТРЦ. Что делают их владельцы

Эксперты полагают, что победить коррупцию поможет общественный контроль. Самые ответственные ТРЦ учли горький опыт Кемерово и позаботились о средствах защиты. Заводы делают огнетушители в три смены.

По результатам масштабной проверки МЧС признало около 30% торгово-развлекательных центров страны не соответствующими требованиям пожарной безопасности, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства. ТРЦ и другие места массового пребывания людей министерство проверяло вместе с прокуратурой после трагедии в кемеровской «Зимней Вишне», где в результате пожара погибли 60 человек.

Серьезные нарушения МЧС обнаружило примерно в половине из десяти тысяч ТРЦ. Часть из них администрация устранила. В министерстве также рассказали о профилактических мерах. Специалисты провели более 27 тысяч занятий и более 17 тысяч тренировок по эвакуации людей совместно с персоналом.

Первый зампред профильного комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, представитель ОНФ Владимир Гутенев в комментарии «Политике сегодня» добавил, что в вопросах пожарной безопасности необходим общественный контроль. Надзорные органы не должны под надуманными и корыстными причинами приостанавливать работу торговых центров, убежден парламентарий.

«Нужно найти разумный баланс между значимостью правонарушений и их критичностью. Там, где существует реальная угроза, которую невозможно устранить, необходимо приостанавливать деятельность торговых центров. Там, где возможно оперативно внести коррективы в режим работы и безопасности, и эти замечания не являются критичными и возникли впервые, то драконовских мер воздействия быть не должно», — говорит Гутенев.

Собеседник «ПС» считает недопустимым создавать почву для коррупции, когда у проверяющих объекты появляется возможность закрывать глаза на очевидные нарушения. Гутенев надеется, что ФСБ и другие правоохранительные структуры будут внимательно следить за ситуацией по линии надзорных органов.

Глава профильного парламентского комитета Сергей Жигарев полагает, что ничего нового изобретать не нужно. Парламентарий уверен, что забота о безопасности граждан в местах массового скопления — исключительно прерогатива МЧС.

«Выписывать штрафы, выполнять предписания и нормы, чтобы не повторилась кемеровская трагедия. Требовать устранения нарушений в кратчайшие сроки», — поделился мнением собеседник агентства.

Эксперт по пожарной безопасности Константин Калужин утверждает, что трагедия в Кемерово сильно повлияла на российский рынок средств пожарозащиты. По словам собеседника «ПС» многие торговые центры увеличили расходы на закупки огнетушителей и средств спасения.

«Администрация поменяла свое отношение. Покупаются средства пожаротушения, средства спасения при пожаре. Они понимают, что время расхлябанности закончилось. Нужно серьезно заниматься обеспечением не только работников, но и посетителей торговых центров. Это уже тенденция. Сегодня рынок пожарной безопасности стоит на ушах. Заказов очень много. Все заводы в стране по огнетушителям работают в две-три смены, чтобы обеспечить наши объекты», — рассказал Калужин.