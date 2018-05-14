Медведев представит Путину новый состав правительства 15 мая

Президент Владимир Путин 15 мая может встретиться с утвержденным главой правительства Дмитрием Медведевым. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Не исключено, что президент примет премьера», — сообщил он.

Госдума утвердила Медведева премьер-министром 8 мая. Согласно Конституции РФ, премьер должен в недельный срок после своего назначения представить президенту предложения о составе кабмина. Этот срок истекает 15 мая.

«Новый состав правительства могут объявить завтра во второй половине дня», — сообщил, в свою очередь, собеседник РБК.