МИД начал дисциплинарное производство по консулу в Гамбурге

МИД Украины начинает дисциплинарное производство в связи с информацией об антисемитских публикациях консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца. Об этом в твиттере написал министр иностранных дел Павел Климкин.

«Антисемитам и тем, кто разжигает межнациональную вражду, не может быть места ни в цивилизованном обществе, ни в МИД. Госсекретарь МИД Украины начинает дисциплинарное производство. Во всех деталях основательно разберемся», – сообщил Климкин.

Антисемітам та тим, хто розпалює міжнаціональну ворожнечу, не може бути місця ні в цивілізованому суспільстві, ні в МЗС.

Держсекретар МЗС України починає дисциплінарне провадження. В усіх деталях ґрунтовно розберемося.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 13 мая 2018 г.

Как следует из записей на Facebook-странице консула, он призывал отвоевывать территории у Польши и Венгрии. Он также писал, что «быть фашистом почетно», и что он ненавидит антифашистов. В комментариях консул регулярно оскорбительно высказывался в отношении евреев.

Фото: journalist.today