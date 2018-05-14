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Миллиардер снял с торгов поврежденный автопортрет Пикассо


Добавлено: 14 май 2018 в 12:47, Категория: Новости на сегодня
Миллиардер снял с торгов поврежденный автопортрет Пикассо

Американский миллиардер Стив Уинн снял с торгов аукциона Christie's автопортрет Пабло Пикассо «Моряк» («Le Marin»,1943), который планировал продать за 70 млн долларов. Причина отзыва лота — повреждение, передает Bloomberg.

Christie's гарантировал Уинну, что его контракт на продажу картины «имеет страховые резервы для покрытия ущерба и других непредвиденных обстоятельств», а страхователем выступает сторонний гарант.

Обсуждать свой поступок и его подоплеку миллиардер категорически отказаться. Он даже не раскрыл журналистам масштаб нанесенного картине ущерба.

Нежелание Уинна говорить о случившемся может объясняться тем, что он повредил полотно сам. Именно так произошло в 2006 году, когда «Сон» («Le R?ve, 1932) Пикассо из его коллекции была проткнута локтем и получила «пробоину» диаметром около 40 мм. Миллиардер не совладал с координацией своих движений, когда показывал произведение искусства друзьям.

Уинн страдает редким заболеванием, которое катастрофически повлияло на его боковое зрение. Из-за этого он теряет ориентацию в пространстве и может совершать неконтролируемые движения.

После реставрации порванный «Сон» подешевел со 139 млн долларов до 85 млн долларов, и миллиардер подал в суд на компанию Lloyd’s, которая застраховала картину. Пять лет назад ее приобрел американский финансист Стивен Коэн, выложив за покупку 155 млн долларов.

До февраля нынешнего года Уинн возглавлял глобальную сеть казино Wynn Resorts Ltd, но вынужден был покинуть пост из-за сексуального скандала: подчиненные обвинили его в домогательствах и принуждении к интимным связям.


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Добавлено: 14 май 2018 в 12:47, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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