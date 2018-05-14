Минфин опубликовал график выплат долга до 2045 года

До конца 2018 года объем выплат Украины по государственному и гарантированному государством долгу составит 325,53 млрд в гривневом эквиваленте. Это следует из обновленного графика, опубликованного Министерством финансов.

В частности, до конца текущего года Украине предстоит вернуть долги на 204,43 млрд грн и выплатить 121,10 млрд грн в счет их обслуживания.

В 2019 году платежи по погашению и обслуживанию госдолга составят 317,47 млрд грн, в 2020 году – 266,07 млрд грн.

В целом за период с 2018 по 2045 год включительно Украине предстоит уплатить 3,069 трлн грн (в том числе, 1,948 трлн грн в счет погашения долга и 1,121 трлн грн – в счет его обслуживания).

Меньше всего придется заплатить в 2045 году – 17,16 млрд гривен, больше всего – в текущем.

Ранее были названы страны ЕС с крупнейшей долей госдолга к ВВП.

Фото: Reuters