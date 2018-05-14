Министр экономики ФРГ прибыл в Киев обсудить «Северный поток-2»

Премьер-министр Владимир Гройсман и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик планируют представить позицию Украины по проекту «Северный поток-2» министру экономики Германии Петеру Альтмайеру, который прибыл в Киев. Об этом сообщает УНН.

«В понедельник в 8:00 я встречаюсь с министром энергетики Германии, после этого премьер-министр еще будет встречаться. Мы изложим позицию Украины по Северному потоку-2», — сказал Насалик.

После визита в Киев Альтмайер планирует посетить Москву.

Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл раскритиковал «Северный поток-2».

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