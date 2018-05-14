Музей Победы приглашает на экскурсию по экспозиции, посвященной воинам-афганцам

15 мая исполняется 30 лет с начала вывода советских войск из Афганистана. В этот день Музей Победы приглашает на экскурсию по экспозиции «Традициям подвига верны», посвященную советским военнослужащим, выполнявшим воинский долг в Демократической Республике Афганистан в 1979–1989 годах.

В экспозиции представлены архивные документы, карты, фотографии, образцы вооружения, снаряжения и боевой техники, применявшихся в Афганистане, личные вещи участников афганских событий из фондов Музея Победы, собранные сотрудниками музея в ходе командировки в Афганистан, а также переданные в музей ветеранскими организациями и частными лицами. В экспозицию также включены фотографии военного корреспондента АПН СССР А.М. Соломонова и рисунки Р.Р. Шафикова, созданные во время его пребывания в Республике Афганистан.

С открытием экспозиции в 2014 году сбор материалов по теме афганских событий музеем не прекращался. В этом году экспозиция пополнилась новыми экспонатами, полученными музеем в 2015–2017 годах. Это комплекс Героя России полковника ВВС РФ Евгения Алексеевича Зеленова, который лично передал в музей свой парадный китель, муляж медали «Золотая Звезда» Героя России и нагрудные знаки, а также награды, личные документы и фотографии оператора радио-технических средств разведки рядового Владимира Васильевича Баланенко, десантника Валерия Владимировича Королькова, переданные в фонды Музея Победы их родственниками.