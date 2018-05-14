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На Байконуре закроют «Гагаринский старт»


Добавлено: 14 май 2018 в 23:55, Категория: Новости на сегодня
На Байконуре закроют «Гагаринский старт»

В целях оптимизации в 2020 году будет прекращена работа «Гагаринского старта», являющегося старейшим стартовым комплексом космодрома Байконур, сообщают «Известия». Это стало ясно из перечня мероприятий по оптимизации численности работников филиала Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры «Южный». Пусковые установки 5 и 24 законсервируют.

Для окупаемости наземной инфраструктуры Байконура требуется 12 пусков «Союзов» и 12 пусков «Протон-М» в течение года. В 2017 году Россия выполнила с Байконура восемь пусков ракет «Союз» и четыре — «Протонов-М». Для продолжения эксплуатации «Гагаринского старта» потребовалась бы его дорогостоящая модернизация под пуски ракет «Союз-2».

С площадки 1 космодрома Байконур в 1957 году стартовал первый спутник. 12 апреля 1961 года стартовавшая с площадки 1 Байконура ракета «Восток» вывела в космос пилотируемый корабль с Юрием Гагариным. Поэтому этот стартовый комплекс неофициально называют «Гагаринским». За полвека с этой площадки Байконура было проведено более 500 пусков, в том числе более сотни пилотируемых.


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Добавлено: 14 май 2018 в 23:55, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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