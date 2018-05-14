Накануне свадьбы принц Гарри и Меган Маркл "сбежали" в загородный коттедж — попрощаться с холостой жизнью

Принц Гарри и Меган Маркл

Подготовка к свадьбе, которая длилась больше полугода, так сильно вымотала принца Гарри и Меган Маркл, что они решили устроить себе небольшой отпуск накануне торжества и как следует попрощаться с холостой жизнью, поэтому уехали за город в Котсуолдс, крайне живописную местность в западной части центральной Англии.

Подготовка к свадьбе была очень напряженной для них, и они просто хотели уехать и расслабиться перед этим важным днем. Им нравится проводить время за городом, и дом в Котсуолдс идеально для них подходит. В нем есть большая кухня, на которой Меган может готовить, а также полно больших окон с прекрасными видами,

— поделился близкий к паре друг.

Как сообщили источники, специально для пары дом, который насчитывает четыре комнаты и сдается в долгосрочную аренду, принялись ремонтировать еще в сентябре, с тем чтобы принц Гарри и Меган Маркл чувствовали себя в нем в полной безопасности. Там они, по словам инсайдеров, провели минувшие выходные, а сегодня уже вернулись в Лондон, чтобы внести последние штрихи в планирование свадьбы.

Напомним, что торжество состоится уже в эту субботу, 19 мая, о чем NEWSTES.RU вам обязательно расскажет во всех подробностях.