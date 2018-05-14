Неизвестные подожгли полигон «Ядрово»

Неизвестные пытались поджечь новый участок мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья. Руководство обеспокоено противозаконными действиями и обсуждает возможность закрытия нового участка полигона из-за опасности для сотрудников, сообщил «Интерфаксу» один из акционеров «Ядрово» Алексей Волошин.

12 мая на Волоколамском шоссе около поворота на станцию Матренино неизвестный выстрелом ранил водителя мусоровоза в руку. В этот же день в Волоколамске прошел очередной митинг. Ситуация в Волоколамске обострилась в марте 2018 года после выбросов свалочного газа на мусорном полигоне «Ядрово». К медикам с жалобами на плохое самочувствие обратилось множество детей. В районе начались митинги протеста с требованием закрыть полигон.