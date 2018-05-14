Новак: ОПЕК+ имеет все инструменты для балансировки рынка

И.о. министра энергетики Александр Новак заявил, что у ОПЕК+ есть все необходимые инструменты для балансировки рынка.

Он сообщил, что министерство будет мониторить ситуацию в связи с выходом Вашингтона из СВПД и повторным введением санкций против Ирана. Поскольку санкции восстановят в течение 180 дней, сейчас еще рано делать какие-то выводы.

Как это может повлиять на позицию России по сделке ОПЕК пока тоже неясно.

«У нас будет в мае месяце технический комитет, а в июне месяце будет министерская встреча. Думаю, в рамках этих форматов будет обсуждаться ситуация на рынке», — добавил Новак.