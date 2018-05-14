Новым главой Конституционного суда может стать Лариса Брычева

Помощник президента России, глава Государственно-правового управления главы государства Лариса Брычева может стать новым председателем Конституционного суда. Об этом сообщает источник РИА Новости.

В январе 2018 года председателем КС был переназначен Валерий Зорькин. Его полномочия истекают 22 февраля 2024 года.

По данным источника агентства, Зорькин может в 2018 году уйти со своего поста.

Одним из вопросов, по его словам, является самочувствие 75-летнего Зорькина. «Его полномочия главы КС недавно были продлены, но Валерий Дмитриевич сам готов к уходу после того, как он провел инаугурацию президента», — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин также может покинуть свой пост и перейти на работу в КС.