О чём говорили Путин и Пашинян на своей первой встрече?

Президент России Владимир Путин в Сочи провел встречу с новым премьером Армении Николом Пашиняном. Он заявил, что Москва будет активно работать с Ереваном на международной арене, в международных организациях, начиная с ООН и заканчивая региональными организациями — и в сфере безопасности, и в сфере экономического развития.

Путин напомнил, что Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Армении, на ее долю приходится более 25% товарооборота Армении, а российские капиталовложения составляют 35% всех инвестиций в армянскую экономику.

«У нас за последнее время наблюдается рост товарооборота где-то на 25%. При этом опережающими темпами растут поставки сельхозпродукции из Армении на российский рынок, за предыдущие месяцы этот рост составил 38%», — сказал российский лидер, подчеркнув, что «это очень хорошая динамика».

Со своей стороны, Пашинян заверил в неизменности стратегических союзнических отношений между Арменией и Россией и отметил, что по этому вопросу в Армении «существует консенсус».

«Я думаю, никто у нас никогда не ставил и не будет ставить под сомнение стратегическую важность армяно-российских отношений. Мы настроены дать новый импульс этим отношениям и в политическом смысле, и в торгово-экономической сфере», — заявил глава правительства Армении.

Он также выразил надежду на развитие отношений с Москвой в военно-технической отрасли.

В связи с этим Пашинян вспомнил парад Победы, выразив «восхищение достижениями российского военно-промышленного комплекса».

Новый премьер особо отметил, что в Армении высоко ценят сбалансированную позицию, которую Россия продемонстрировала во время внутриполитического кризиса в республике.

«Это была очень конструктивная позиция. И я думаю, что это высоко ценится не только со стороны нашего правительства, но и вообще в армянском обществе», — заявил Пашинян.