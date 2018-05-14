Обвинение представило доказательства 60 новых преступлений ангарского маньяка

Обвинение представило суду доказательства по двум последним эпизодам уголовного дела Михаила Попкова, известного как ангарский маньяк, обвиняемого в 60 преступлениях и ранее осужденного пожизненно за убийства 22 женщин. По сообщению корреспондента «Интерфакса» из зала суда, государственный обвинитель представил доказательства по 59-му и 60-му эпизодам преступлений, вменяемых бывшему милиционеру из города Ангарск: убийство женщины весной 2010 года и покушение на убийство в 1998 году. Суду еще предстоит изучить доказательства со стороны защиты и характеризующие материалы.

Ранее областной суд продлил Попкову заключение под стражей в СИЗО до июня 2018 года.

В 1994-2010 годах в Ангарске вечером и ночью стали пропадать женщины в возрасте 17-38 лет. Позже их обезображенные тела со следами сексуального насилия находили в лесных массивах, на кладбищах, у обочин дорог на территории Ангарского, Усольского и Иркутского районов Иркутской области.

Возле нескольких тел были замечены следы колес автомобиля «Нива», в связи с чем в Ангарске на причастность к совершению преступлений проверили всех владельцев машин данной марки, взяв, в том числе, генетические образцы. По результатам сравнения образцов со следами, оставленными на телах жертв, удалось выйти на Попкова, который до 1998 года работавшего оперативным дежурным ОВД по Центральному району Ангарска. Как было установлено, минимум три преступления маньяк совершил, находясь на дежурстве и используя служебный автомобиль. Попкова задержали 23 июня 2012 года во Владивостоке.

14 января 2015 года Иркутский облсуд признал Попкова виновным в убийстве 22 женщин и одном покушении на убийство. Ему было назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима, однако в колонию он не был отправлен. Параллельно с судебным разбирательством шло расследование по второму уголовному делу на основании более 20 явок с повинной по новым преступлениям, которые Попков написал, находясь в СИЗО. Он также сообщил своим сокамерникам, что у него жертв больше, чем у Чикатило.

Второе дело Попкова поступило в суд 15 декабря 2017 года. Ему предъявлено обвинение в 60 преступлениях: это убийства, покушения на убийства, изнасилования и насильственные действия сексуального характера. Кроме того, Попков обвиняется в убийстве сотрудника милиции в 1999 году.