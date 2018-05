Около 200 приложений приостановили свою работу из-за скандала между Facebook и Cambridge Analytica

Скандал начался еще в марте текущего года. Газета New York Times опубликовала новость, касательно сотрудничавшей с Дональдом Трампом, во времена его предвыборной кампании, фирмы Cambridge Analytica, что она незаконным образом заполучила данные порядка 50 миллионов пользователей Facebook. Это произошло в результате действий Александра Когана, преподавателя кембриджского университета, и его приложения This is your digital life, которое он создал, взяв за основу платформу данной соцсети, и использовал для передачи данных о пользователях третьим лицам, среди которых числится и Cambridge Analytica.



В связи с данным инцидентом Марк Цукерберг, основатель Facebook, сообщил, что компания проанализирует все приложения, которые имели неограниченный доступ к пользовательским данным до 2014 года, когда стремительно был ограничен подобный доступ. А так же, она проведет комплексный аудит приложений, у которых будет замечена "подозрительная активность", а разработчики, которые откажутся от данной процедуры будут отстраненны от работы.