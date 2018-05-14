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» » Около 30 палестинцев погибли в столкновениях с армией Израиля из-за американского посольства

Около 30 палестинцев погибли в столкновениях с армией Израиля из-за американского посольства


Добавлено: 14 май 2018 в 16:13, Категория: Новости на сегодня
Около 30 палестинцев погибли в столкновениях с армией Израиля из-за американского посольства

В результате беспорядков в секторе Газа на границе с Израилем погибли 28 палестинцев, еще 1693 человек получили ранения. Такие данные приводит Минздрав Газы, сообщает The Times of Israel.

По данным Ynetnews, всего в беспорядках приняли участие около 40 тысяч палестинцев.

Жител сектора Газа вышли на акцию протеста к границе с Израилем и вступили в столкновения с израильскими военными.

Сегодняшняя акция была приурочена к открытию в Иерусалиме посольства США и 70-летию образования Израиля.

Группировка ХАМАС, руководящая Газой, призвала палестинцев продолжать акции протеста до возвращения палестинцами своих прав.

Основные протесты ожидаются 15 мая по случаю «Дня Накба» — изгнания палестинцев со своих земель.


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Добавлено: 14 май 2018 в 16:13, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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