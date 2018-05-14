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» » «Они вас перепьют»: Британские СМИ предупреждают болельщиков в преддверии ЧМ в России 

«Они вас перепьют»: Британские СМИ предупреждают болельщиков в преддверии ЧМ в России 


Добавлено: 14 май 2018 в 03:26, Категория: Новости на сегодня
«Они вас перепьют»: Британские СМИ предупреждают болельщиков в преддверии ЧМ в России 

Британский таблоид The Sun составил пособие для болельщиков английской сборной, которые намерены посетить чемпионат мира по футболу в России.

Первым делом издание предупреждает читателей о мерах предосторожности при употреблении спиртных напитков.

«Мы, британцы, известны полным отсутствием самоконтроля, когда дело касается выпивки. А русские известны своей любовью к водке. Если сложить одно и другое, получится убийственная комбинация», — предупреждает таблоид.

В качестве основных правил составители пособия настоятельно советуют болельщикам закусывать во время употребления алкоголя, подготовить побольше тостов, а также ни в коем случае не смешивать водку с пивом, что, как указывают журналисты, грозит ужаснейшим похмельем.

Впрочем, британским фанатам вряд ли удастся избежать неприятных последствий застолья на утро, говорится в статье. Таблоид рекомендует взять пример с россиян, которые, по утверждению журналистов, лечат похмелье борщом. И самое главное, чего британцам не стоит делать, — это соревноваться с русскими в вопросах выпивки.

«Это другая культура питья. Они вас перепьют», — говорится в материале.

Помимо советов относительно употребления алкоголя, пособие дает указания насчет основных правил вежливости, на которые стоит обратить внимание британцам. Так, болельщикам рекомендуют снимать обувь при входе в дом, уступать место пожилым людям и не быть слишком навязчивыми по отношению к малознакомым людям.


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Добавлено: 14 май 2018 в 03:26, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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