Отец Меган Маркл пропустит свадьбу дочери с принцем Гарри после перенесенного сердечного приступа

Меган Маркл

Увы, Томас Маркл не поведет свою дочь Меган к алтарю 19 мая — последние новости свидетельствуют о том, что отец невесты принца Гарри вообще не приедет на свадьбу. Согласно информации TMZ, папа Меган Маркл перенес сердечный приступ неделю назад, но уже выписался из больницы. Кенсингтонский дворец анонсировал участие Томаса в свадебной церемонии, но отец невесты спешно изменил планы после сомнительной истории со своими фотографиями в прессе, случившейся на днях.

На прошлой неделе западные издания опубликовали кадры, на которых Томас Маркл снимал мерки для пошива костюма, изучал фотоальбом с достопримечательностями Великобритании, читал в сети новости о романе дочери и британского принца. Сначала многие подумали, что Томас так готовился к предстоящей торжественной церемонии, которая пройдет в грядущую субботу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. А теперь выяснилось, что эти кадры были постановочными и Томас Маркл лишь выполнял инструкции фотографов агентств, с которыми согласился сотрудничать.

Меган Маркл и принц Гарри

Томас Маркл и Меган

На каких условиях состоялось это сотрудничество? Отец Меган Маркл отрицает свое стремление заработать на продаже фотографий, мол, он всего лишь хотел широкого распространения кадров, показывающих его в положительном свете. К организации фотосессий якобы приложила руку Саманта Маркл, сводная сестра Меган.

Меган не поддерживает отношения со сводными братом и сестрой. Меган любит отца. Они переживали разные времена, но сейчас у них хорошие отношения, — говорит инсайдер.

Как бы то ни было, TMZ пишет, что после истории с постановочными фотографиями Томас Маркл решил отказаться от присутствия на свадьбе дочери, потому что не хочет смущать Меган и королевскую семью.

Меган Маркл