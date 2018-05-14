От туалетов до самолётов: как санкции вредят США

Санкционная политика США стала палкой о двух концах: американские компании уже жалуются на проблемы с поставками комплектующих из РФ, рост цен на алюминий нивелирует эффект от заградительных пошлин для металлургов и промышленников, а на подходе еще ответные меры со стороны Москвы.

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Алюминий ушел в отрыв

Главным эффектом от последний волны американских санкций, которые 7 апреля затронули Олега Дерипаску, «Русал» и другие подконтрольные ему компании, стал беспрецедентный рост цен на алюминий на мировом рынке. В апреле трехмесячные фьючерсы подорожали на Лондонской бирже металлов (LME) до $2700 за метрическую тонну. Это более чем на 35% больше досанкционного уровня.

«Последствия [санкций] шокировали и напугали отрасль», — признает президент Aluminum Extruders Council Джефф Хендерсон, представляющий интересы крупных потребителей алюминия в США.

По данным исследования WSJ Market Data Group, волатильность цен на алюминий в апреле была самой большой с 1997 года. Учитывая, что «Русал» обеспечивал 6% мирового производства первичного алюминия и 12% потребностей США в этом металле, запрет на любые операции с компанией ударил и по американским промышленникам.

О рисках роста цен уже предупредили производители Whirlpool, Harley-Davidson и Caterpillar. Еще два крупнейших американских потребителя металлов, Boeing и Ford, заявили, что пока контролируют цены, пишет The Wall Street Journal.

Дорогой алюминий — это не фантазия, а новая реальность для производителей автомобилей, стройматериалов, станков и летательных аппаратов в США, констатирует инвестиционный аналитик Global FX Владимир Рожанковский. Санкции в отношении «Русала» совпали по времени с повышением в США пошлин на ввоз стали (25%) и алюминия (10%), что также повлияло на ситуацию на рынке.

Трамп улучшил условия бизнеса для алюминиевой корпорации Alcoa, но одновременно с этим ухудшил их для Ford, GM, GE Johnson Construction., American Construction и многих других, констатирует аналитик. А с учетом других факторов, например, снижения спроса на новые автомобили в стране в марте–апреле, заложить рост цен на металлы в стоимость конечной продукции чревато другими рисками: производители конечной продукции из алюминия в итоге рискуют остаться со складами нераспроданной продукции.

Оценить убытки американских потребителей алюминия, по словам Рожанковского, пока сложно — цены на первичный алюминий еще далеки от стабилизации и остаются крайне волатильными. Однако, скажем, 10% от нераспроданного парка автомобилей Ford будут стоить ему около $4 млрд квартальной выручки и $170 млн квартальной чистой прибыли, что по всем меркам много.

Если подсчитать всех производителей, потребляющих алюминий, то можно выйти на круглую цифру потерь порядка $40–50 млрд квартальной выручки, что в годовом выражении составит $160–200 млрд или 1% ВВП США. Учитывая, что сейчас в среднем экономика США растет чуть более чем на 2% в год, это означает, что инициатива президента США Дональда Трампа может ликвидировать половину ожидаемого роста, констатирует эксперт.

Без туалетов и стиральных машин

Одним из явных парадоксов протекционизма Трампа стала ситуация с компанией Whirlpool. В начале года она получила поддержку от властей, которые ввели пошлины на импорт стиральных машин, однако полученный эффект был нивелирован ростом цен на алюминий.

Стоимость акций Whirlpool снизилась на 18% по сравнению с 26 января и составляет в районе $185,97 за бумагу. И это при том, что гигант бытовой техники выиграл от благоприятных налоговых изменений и тарифов на стиральные машины иностранного производства, констатирует WSJ.

Показателен и другой курьезный пример, связанный с компанией другого российского бизнесмена Виктора Вексельберга.

Из-за санкций, наложенных на самого Вексельберга, его группу «Ренова» и подконтрольные ей активы, был задержан ремонт туалетов в администрации мемориального вашингтонского парка «Национальная аллея».

Екатерина Каткова, Наталия Еремина