Песков: Политика Путина по Украине последовательна и понятна

Внешняя политика президента России Владимира Путина последовательна и понятна вне зависимости от кадровых перестановок. Об этом сказал спикер главы российского государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Его спросили, можно ли ожидать изменения политики Кремля в отношении Донбасса в случае ухода Владислава Суркова с должности помощника президента.

«Вы знаете, такая виртуальная постановка вопроса вряд ли уместна. Но я хочу вам просто напомнить, что у нас не госслужащие определяют внешнюю политику, а президент РФ. И внешняя политика президента остается последовательной, абсолютно понятной и хорошо известной всему миру», — ответил Песков.

Ранее Песков прокомментировал инцидент с Путиным и ветераном.

Фото: ТАСС