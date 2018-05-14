В северных индийский районах 13 мая началась пыльная буря с грозой. Газета Times of India сообщила, что около 40 человек погибли из-за разбушевавшейся стихии.

В статье сказано, что в связи со значительно ухудшившимися погодными условиями сильно пострадали штаты Уттар-Прадеш, Западная Бенгалия, Андхра-Прадеш и Столичный округ Дели.

За последние дни это третья по счету такая буря. Предыдущие также не обошлись без жертв.

Ранее в Канаде из-за урагана погибли три человека. Из-за сильного ветра около 200 тысяч человек остались без электричества. Отмечается, что порывы ветра набирали скорость до 110 километров в час.