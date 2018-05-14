Поздняков и Попов станут единственными кандидатами на пост президента ОКР

Станислав Поздняков и Александр Попов стали единственными зарегистрированными кандидатами на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Действующий президент ОКР Александр Жуков отказался от участия в выборах из-за загруженности в Государственной думе РФ. Выборы главы ОКР пройдут на Олимпийском собрании 29 мая в Москве.

Прием заявок кандидатов завершился в понедельник. Кандидатура Попова была выдвинута Стрелковым союзом России. Кандидатуру Позднякова выдвинули Федерация лыжных гонок России и Федерация фехтования России.

46-летний Попов — четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию, имеет опыт работы в Международном олимпийском комитете (МОК), почетным членом которого он является с 2016 года. В период с 2000 по 2016 год Попов был членом МОК. 44-летний Поздняков, который является четырехкратным олимпийским чемпионом по фехтованию, десятикратным чемпионом мира, с 2016 года занимает пост первого вице-президента ОКР.

Жуков возглавляет ОКР с 20 мая 2010 года. Он является первым заместителем председателя Государственной думы РФ, членом МОК, заместителем председателя наблюдательного совета Российской шахматной федерации.