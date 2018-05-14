Правительство ФРГ просит Россию выдать визу Зеппельту

Правительство ФРГ просит Российскую Федерацию выдать визу журналисту канала ARD Хайо Зеппельту для освещения чемпионата мира по футболу. Об этом информирует Spiegel Online.

«Запрет въезда будет крайне плох для России как хозяина, и в глазах мира это, конечно, ограничение свободы слова», – считает представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Представитель МИД Германии Мария Абедар добавила, что министерство будет настаивать, чтобы это решение было пересмотрено.

Зеппельту отказали в получении российской визы, которая была нужна ему для поездки на ЧМ-2018 в связи с тем, что журналист занесен в России в список «нежелательных персон».

Ранее сообщалось, что польскому журналисту Томашу Мацейчуку до 10 апреля 2048 года запрещен въезд в Россию.

Фото: spiegel.de