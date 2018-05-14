Президент Молдовы Игорь Додон встретился с российской группой «Пропаганда» в своем рабочем кабинете

Накануне церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, в Кишиневе прошла официальная встреча президента Республики Молдова Игоря Додона с российской группой «Пропаганда». Кстати, на днях Владимир Путин уже пригласил Игоря Додона на матчи ЧМ-2018 в Россию.На встрече в своем рабочем кабинете Игорь Додон лично поблагодарил группу за поддержку и отличное выступление на праздновании Дня города Тараклия в АТО Гагаузия, важном территориальном образовании в Молдове, где большинство населения говорят на русском языке.Игорь Додон поинтересовался мнением коллектива о стране и народе Республики Молдова, а также особо отметил тот факт, что в Молдове очень любят песни группы «Пропаганда», тому подтверждение - несколько тысяч человек на концерте в Тараклии горячо приветствовали коллектив, публика знала каждую песню наизусть и исполняла их вместе с группой «Пропаганда».«В 8 утра мы были приглашены на официальную встречу с Президентом Молдовы, встреча проходила в его рабочем кабинете. Мы прибыли заранее, в 7-30 уже были в Администрации и были удивлены насколько рано начинается рабочий день Президента. Игорь Додон очень тепло нас приветствовал, поблагодарил нас за то, что приняли его приглашение. Также поинтересовался, какое впечатление сложилось у нас о народе Молдовы. Солистки группы рассказали, что молдавский народ – очень искренние, веселые и добрые люди. А также мы подчеркнули высокую степень духовной и культурной близости российского и молдавского народов. Президент Игорь Додон пообещал в ближайшее время снова пригласить нас в Молдову» – рассказывает продюсер группы «Пропаганда» Сергей Иванов.В этом году заканчиваются полномочия молдавского Парламента и Республике предстоят выборы в новый Парламент в ноябре и Партия социалистов Молдовы, которую долгое время возглавлял Игорь Додон, до вступления в должность Президента, готовится одержать убедительную победу. Поэтому сейчас Молдове важно укрепление связей с Россией, в том числе и культурных. Игорь Додон выступает за самое тесное сотрудничество и сближение с Российской Федерацией, за что пользуется поддержкой значительного большинства населения Республики.Напомним, что группа «Пропаганда» - обладатели 12 главных национальных музыкальных наград - «Золотой Граммофон», «Песня года», «Стопудовый хит», «Высшая лига», «Серебряный диск», «Бомба года», лауреаты многочисленных телевизионных фестивалей. Исполнители всем известных хитов - «Яблоки ела», «Мелом», «Кто», «Так и быть», «Дождь по крышам», «5 минут», «СуперДетка» и «QuantoCosta» и других.