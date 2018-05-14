Причиной нападения на директора школы в Забайкалье стала плохая характеристика

18-летний житель села Новоберезовское, обвиняемый в покушении на убийство директора своей школы, признался следователю, что отомстил потерпевшему за плохую характеристику, направленную в военкомат. На допросе в качестве мотива нападавший также назвал личную неприязнь, сообщает пресс-служба управления СКР по Забайкальскому краю.

Вечером 7 мая молодой человек напал на директора школы села Новоберезовское около его дома, нанеся не менее трех ударов ножом. Потерпевший в тяжелом состоянии был госпитализирован в районную больницу.

Нападавшего опознали по следам его кроссовок.