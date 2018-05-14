Прокуратура открыла производство из-за видео, где патрульные издеваются над человеком

Прокуратура города Сумы начала производство по факту превышения полномочий сотрудниками полиции, действия которых в отношении нетрезвого мужчины попали на видео. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

«Основанием для начала следствия послужило видео, которое недавно местный житель выложил в Интернет. Речь идет о двух полицейских, которые «приводили в чувство» мужчину в нетрезвом состоянии», — сказано в сообщении.

Производство открыто по ч.2 ст.365 (Превышение власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием, применением оружия или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями) УК Украины.

Местный житель записал на видео, как двое полицейских общались с нетрезвым мужчиной. При этом сотрудница полиции намерено с силой надавливала на пальцы потерпевшему.

Ранее во Львове участник ДТП ударил ножом сотрудницу полиции.

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