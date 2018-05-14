Путин и Пашинян провели первую встречу в Сочи

Президент РФ Владимир Путин и новый премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые встретились в сочинском отеле Radisson Blue Paradise, сообщает пресс-служба Кремля.

Пашинян прибыл в Сочи накануне и вечером провел импровизированную встречу с представителями местной армянской диаспоры на одной из городских площадей, заверив их, что у нового правительства в Ереване «есть энергия придать импульс торговым и экономическим отношениям» с РФ, включая туристическую и военно-техническую отрасли.

Встреча российского лидера с 42-летним главой армянского правительства, который был утвержден на этот пост 8 мая, состоялась в рамках саммита Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). В его состав помимо РФ и Армении входят Киргизия, Белоруссия и Казахстан.

Встретившись с Пашиняном, Путин поприветствовал и поздравил его с избранием на пост председателя кабинета министров Республики Армения, напомнив, что Москва рассматривает Ереван как своего «ближайшего партнера и союзника в регионе», оставаясь его главным торгово-экономическим партнером.

Также президент РФ выразил удовольствие по поводу того, что смог встретиться с новым главой армянского кабмина буквально через несколько дней после его назначения на этот пост.

Пашинян в свою очередь поблагодарил Путина за взвешенную и «очень конструктивную» позицию, которую заняла Россия в ходе парламентского кризиса и которая «высоко ценится в армянском обществе».

«Есть что пообсуждать, но есть то, что не нуждается в обсуждении — это стратегические отношения Армении и России. Я могу заверить, что по этому вопросу в Армении есть консенсус и никто никогда не ставил и не будет ставить под сомнение стратегическую важность отношений», — подчеркнул армянский премьер.

Он также поздравил Путина с прошедшим Днем победы и признал, что в Ереване «очень впечатлены теми достижениями, которых добился российский военно-промышленный комплекс».