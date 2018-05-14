Российский лидер Владимир Путин поучаствует в заседании Высшего евразийского экономического совета 14 мая в Сочи.

Заседание ВЕЭС пройдет в узком и расширенном составах. В качестве гостя примет участие глава Молдавии.

Помощник главы РФ Юрий Ушаков сообщил, что российская сторона предложила довольно объемную программу совместной работы, в частности, цифровые проекты в торговой сфере в интернете; реализацию технологий отслеживания перемещения товаров, транспортных коридоров. Такую информацию передает РИА «Новости».

Ушаков отметил, что и сотрудничество ЕАЭС с другими государствами развивается, а в Сочи хотят подписать соглашение о международных договорах союза с третьими странами и интеграционным объединениями.

Ранее стало известно, что Путин проведет переговоры с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Юкией Амано в Сочи.