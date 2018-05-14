Путин призвал сближать финансовую и кредитную политику в ЕАЭС

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) необходимо продолжить сближение валютно-финансовой и денежно-кредитной политики стран — участниц объединения, сказал Президент России Владимир Путин, передаёт РИА «Новости».

«Среди приоритетов особо выделю наращивание усилий по созданию единых рынков товаров и услуг, дальнейшее развитие торгово-инвестиционных связей, укрепление производственной и технологической кооперации», — сказал Путин на заседании Евразийского экономического совета.

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Кроме того, участникам ЕАЭС следует продумать механизм оптимизации и развития транспортных цепочек между странами, отметил Владимир Путин.

Российский лидер констатировал, что по ряду обозначенных вопросов странам удалось достичь серьёзных достижений.

ЕАЭС является международным интеграционным экономическим объединением, созданным на основе Таможенного союза и Единого экономического пространства 1 января 2015 года. В настоящее время членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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