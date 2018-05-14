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Путин встретится в Сочи с лидерами стран ЕАЭС


Добавлено: 14 май 2018 в 07:06, Категория: Политика
Путин встретится в Сочи с лидерами стран ЕАЭС

Саммит Евразийского экономического союза стартует 14 мая в Сочи. В мероприятии примут участие лидеры России, Казахстана, Белоруссии, Армении, Киргизии, Кроме этого, на саммите будет присутствовать Молдавия, которая не входит в ЕАЭС.

Владимир Путин в ходе саммита намерен провести несколько двусторонних встреч. Российский лидер встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, главами Казахстана и Киргизии Нурсултаном Назарбаевым и Сооронбаем Жээнбековым и новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном, вступившим в должность 8 мая.  


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Добавлено: 14 май 2018 в 07:06, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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