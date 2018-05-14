Путин встретится в Сочи с лидерами стран ЕАЭС

Саммит Евразийского экономического союза стартует 14 мая в Сочи. В мероприятии примут участие лидеры России, Казахстана, Белоруссии, Армении, Киргизии, Кроме этого, на саммите будет присутствовать Молдавия, которая не входит в ЕАЭС.

Владимир Путин в ходе саммита намерен провести несколько двусторонних встреч. Российский лидер встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, главами Казахстана и Киргизии Нурсултаном Назарбаевым и Сооронбаем Жээнбековым и новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном, вступившим в должность 8 мая.