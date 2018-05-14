Путин встретится с лидерами ЕАЭС в Сочи

Российский лидер Владимир Путин проведет двусторонние встречи в рамках саммита Евразийского экономического союза, который состоится в понедельник, 14 мая, в Сочи.

Он встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, белорусским главой Александром Лукашенко, президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, главой Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Юкией Амано.

С Пашиняном президент РФ встретится в первый раз. Помощник президента Юрий Ушаков высказал предположение, что они особое внимание уделят вопросам региональной безопасности.

Во время беседы с Лукашенко лидеры обсудят развитие отношений в торговой и экономической сферах между двумя странами.

С президентом Казахстана Путин обсудит подготовку к предстоящему двустороннему форуму, а также вопрос сотрудничества в целом.

Ушаков рассказал, что с главой Киргизии речь пойдет о сотрудничестве в политической, военно-технической, торговой и экономической областях.

С Юкией Амано Путин обсудит выход Америки из ядерной сделки по Ирану.