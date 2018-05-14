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Расизм, воровство, ВИЧ: Немецкие методички предупреждают об опасности Украины


Добавлено: 14 май 2018 в 10:00, Категория: Политика
Расизм, воровство, ВИЧ: Немецкие методички предупреждают об опасности Украины

Буквально на днях одно из ведущих немецких изданий Die Welt рассказало, как будет учить русских жить после свержения Путина. В виде морковки россиянам предлагалось воспользоваться опытом Украины по построению «современного европейского демократического государства». РИА «Катюша» посмотрела, а как относится само немецкое государство к подопытным украинцам, которые уже четыре с лишним года идут в Европу и, несомненно, достигли на этом пути «выдающихся результатов».

Проверить отношение немцев можно на основе регулярно переиздаваемых «рекомендаций МИД ФРГ по безопасности в ходе поездки (транзита)», в которых рассказывается, насколько данный регион пригоден для жизни среднеевропейца, в нашем случае — на 11 мая сего года. Последняя актуализация их была совсем не давно — 2 февраля этого года. Прочитать этот шедевр в оригинале можно здесь.

Первое, на что обращают внимание авторы немецкой брошюры, — преступность.

«Случаются нападения на иностранцев, при которых не исключены расистские, ксенофобские и гомофобные мотивы. В последнее время сообщается также об отдельных случаях, когда гостей страны завлекают, например, через Интернет, обещая посодействовать в знакомстве, затем похищают и освобождают лишь за выкуп. В целом фиксируется некоторый рост насильственной преступности, в частности, на плохо просматриваемой и плохо обозреваемой территории, например, на станциях метро. Всем путешествующим рекомендуется сохранять привычную бдительность. Кроме того, рекомендуется при авиаперелетах на Украину и обратно хранить ценные предметы и документы исключительно в ручной клади и закрывать на замок чемоданы. Кроме этого, настоятельно рекомендуется при прохождении контроля безопасности на входе в аэропорт не упускать при осмотре свою ручную кладь из поля зрения, а после ее получения обратно немедленно на месте проверить ее содержимое на предмет сохранности.

В случае необходимости замены автомобильных покрышек в целях безопасности следует закрыть двери автомобиля на ключ, чтобы не допустить кражи. Для личной безопасности при мнимых авариях других участников движения не останавливаться на обочине, особенно это касается малолюдных региональных дорог. На Украине принято ездить автостопом за некоторую плату. Из соображения безопасности не рекомендуется это делать, а также брать попутчиков.

На Украине часто крадут немецкие автомобильные номерные знаки. Знаки следует прикреплять очень прочно, автомобиль по возможности парковать на охраняемых стоянках. При краже номерных знаков следует незамедлительно подать заявление в компетентные органы полиции и проинформировать страховую компанию в Германии. Со справкой из полиции и документами о допуске к участию в дорожном движении в Германии можно подать заявление на изготовление новых номерных знаков.

Часто встречаются воры, разыгрывающие разные сцены. Необходимо избегать дискуссий о якобы найденных где-то деньгах, не поднимать кошельки или другие якобы потерянные предметы, не показывать свой кошелек. В целом рекомендуется хранить кредитные карты, банковские карты, наличные деньги и документы в нескольких местах, прямо у тела», — сообщает нам немецкий МИД.

Тут стоит отметить, что столько о преступности там не написано не только о России, но и об Албании или даже Анголе.

Интересны рекомендации немцам и в части взаимодействия с «новой украинской полиции», которая, если верить Кличко, взяток не берет. «Путешествующие сообщают о том, что сотрудники полиции, пограничной службы, таможни и других государственных органов иногда требуют оплату взноса в качестве штрафа, основание для которого не очевидно. МИД рекомендует при подозрении на превышение полномочий настаивать на выписывании квитанции за осуществленный платеж и разъяснении юридических оснований, а также привлечь к процедуре вышестоящего сотрудника. При необходимости настаивайте на том, чтобы вместе поехать в ближайший полицейский участок, чтобы там составить официальный протокол. Рекомендуется также в любом случае фиксировать имя и должностной номер сотрудника, чтобы позднее его можно было идентифицировать», — сообщают германские дипломаты.

Вот просто напомним: еще в начале 2015 года президент Украины Петр Порошенко в восторге вещал: «Новая полиция — как будто какая-то сказка. Такой, как новая полиция в Киеве, должна стать вся полиция в рамках глобального реформирования МВД и всей системы правоохранительных органов. Полицейский, который останавливается, чтобы помочь, а не охотится в кустах, чтобы заработать, — это лицо того государства, которое я хочу построить. Пора окончательно сказать прощай милиции советского стиля — формируется новая украинская полиция».

По-украински в таких случаях говорят «шо здобулы, то и маем» (чего добились, то и имеем). К слову, то, чего нет в отсталой Африке, так это воровства с карточек. Возвращаемся к немецкой методичке: «При использовании кредитных карт, во избежание манипуляций с ними, рекомендуется особое внимание и критический выбор получателя платежа. Повсюду в стране можно снимать деньги с карты с помощью банкомата. Эксплуатирующие организации взимают за это плату, размер которой колеблется. Пожалуйста, обращайте внимание на возможные следы манипуляций над банкоматом и сразу же блокируйте свою карту, если банкомат ее затянет. Иногда мошенники пытаются путем монтажа накладки на клавиатуру и систему считывания карты получить данные счета. При использовании кредитных карт для оплаты не теряйте из виду свою кредитную карту, чтобы с нее не сделали копию. Применяйте карту, только если доверяете получателю платежа», — рассказывают в МИД своим туристам.

Касательно дорог, Украина, по оценке немецкого МИДа, — чистая Ангола. «Избегайте ночных поездок по стране. Из-за плохого состояния дорог, отсутствия дорожной разметки и маркировки и часто из-за непредвиденных препятствий на дорожной полосе существует заметно повышенный риск ДТП».

В сторону центральноафриканских стран идет Украина и в медицине имени министра того, что на Украине называют здравоохранением, гражданки Канады и активистки Майдана Ульяны Супрун. «В июне и июле 2015 г. произошли случаи заболевания полиомиелитом в юго-западной части страны. Они были вызваны мутированным прививочным вирусом. Предполагается, что вирус будет и далее распространяться в окружающей среде. Всем путешественникам рекомендуется перепроверить свои прививки и, возможно, обновить их. В частности, к ним относятся прививки от дифтерии, столбняка, коклюша и детского паралича (полиомиелита), краснухи, свинки, кори, пневмококков и гриппа, гепатита А и менинго-энцефалита, при долгосрочном пребывании также против гепатита Б и бешенства.

ВИЧ, туберкулез, гепатит B, гепатит C

На Украине существенно возросло количество заболеваний ВИЧ-инфекцией, гепатитом Б и С и туберкулезом. Украина имеет один из самых высоких и быстро растущих показателей вновь зараженных ВИЧ-инфекцией, в основном, в городах. Причиной являются внутривенное использование наркотиков и незащищенные гетеросексуальные контакты. Поэтому рекомендуются соответствующие меры безопасности при случайных знакомствах и связях с проститутками (всегда безопасный секс!).

Бешенство

На Украине есть случаи бешенства и животных, и людей.

Корь

На Украине очень распространена, у многих взрослых нет иммунитета. Детям нужна соответствующая их возрасту прививка. При необходимости взрослые также должны пройти ревакцинацию.

Прочие опасности для здоровья

В стране нет гарантии качества питьевой воды, часто она загрязнена взвешенными веществами и отчасти сильно хлорирована. В качестве питьевой воды следует использовать только воду из бутылок или фильтра. Быстрое и надежное лечение пострадавших или тяжело больных (перевозка, первая помощь) гарантированы не всегда. Не всегда врачи и малое количество медсестер говорят на центральноевропейских языках. Регулярно принимаемые медикаменты должны быть привезены с собой из Германии в достаточном количестве», — пишет немецкий МИД. Насчет бешенства людей — это они точно подметили, у них еще есть один ярко выраженный признак — ходить по площадям с факелами и махать рукой.

Если говорить серьезно, то да, нынешняя Украина — это Африка с проститутками, зараженными СПИДом, и эпидемиями, которые были забыты еще в СССР. Особо интересно здесь признание про полиомиелит, который завезли на Украину через прививки, в чем признается МИД Германии. А закупали их в прекрасном «цивилизованном» ЮНИСЕФ, о чем вещал «Вечерний Харьков». «Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по состоянию на 27 июля 2016 года в Украину поступили вакцины, закупленные организациями ООН / ЮНИСЕФ и ПРООН и местными бюджетами регионов, которые используются для проведения прививок детям в соответствии с календарем профилактических прививок. В частности, в наличии большое количество корейской вакцины против гепатита В ("Эувакс"), индийской вакцины против гемофильной палочки и остатки комбинированных вакцин для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции типа b ("Пентаксим") и для профилактики кори, паротита, краснухи ("Приорикс"). Как заявил доктор медицинских наук, заведующий кафедрой клинической иммунологии и микробиологии ХМАПО, заведующий лабораторией иммунореабилитологии ИМИ им. Мечникова НАМН Украины Андрей Волянский, это самые дешевые вакцины от дифтерии, столбняка для детей, подростков и взрослых, которые раньше поставлялись в страны Африки. Для сравнения: если одна доза качественной вакцины стоит около 20 долларов, доза вакцины, которая к нам поступит в ближайшее время, стоит в сто раз дешевле. Самое принципиальное отличие дешевых вакцин от качественных — в несколько раз большее количество случаев побочных эффектов», — писало два года назад украинское региональное СМИ. Теперь немецкий МИД полностью подтвердил слова заслуженного доктора — побочные действия и впрямь сказались на украинцах и кармане чиновников из ведомства Супрун.

К слову, а что же пишет немецкий МИД про «обреченную Россию», которая вот-вот, по словам журналистов Die Welt, должна развалиться и пасть к ним на поклон?

А написано там гораздо меньше, графа «преступность» ограничивается предупреждениями о возможных терактах, в связи с чем упоминаются теракты в питерском метро, а также рекомендацией быть аккуратным при посещении баров и клубов, где можно нарваться на пьяную драку, и использовать только зарегистрированные службы такси. Отмечается, что в России по-прежнему не любят педерастов. «Хотя гомосексуализм в России не запрещен, однако уровень принятия однополых отношений в российском обществе низок». В графе про ВИЧ указано, что в России на конец 2014-го года проживало более 900 тысяч инфицированных, поэтому также рекомендуется защищенный секс при случайных связях, однако ничего не сказано о проститутках. Призывают пользоваться бутилированной водой и мыть руки. Не очень лестно отзываются и о российской медицине, которая «ниже привычного для Германии уровня в регионах, однако в Москве и Питере заметно лучше». В целом же, немецким гостям рекомендуется обращаться в клиники в обеих столицах, уровень в которых максимально приближен к европейскому. В то же время привозить с собой медикаменты не нужно, кроме случаев, когда отдельные лица нуждаются в специализированных лекарствах. Все аптеки в больших городах Российской Федерации имеют хороший ассортимент, важные стандартные медикаменты присутствуют. Хотя и встречаются подделки лекарств с неясным содержанием.

Напомним, эти рекомендации МИД актуализированы 11 мая, а 8 мая их СМИ писали: «Уже сегодня существует практический образец предложения, которое Запад мог бы сделать постимперской России: политика ассоциации и интеграции Брюсселя по отношению к постсоветским государствам "Восточного партнерства" ЕС. Конкретно это означает, что Запад — как уже было с Украиной или Грузией — предложит России план действий по либерализации визового режима в рамках Шенгена и углублению зоны свободной торговли с ЕС, а также постепенное вхождение в НАТО. То, что этот путь развития и прощание с империей для их страны желательны, россияне, конечно, должны понять сами. Дни Путина и его хрупкой политической системы в любом случае сочтены. Тогда, наконец, настанет время нового поворота в России».

И вот это говорит обо всем — в прекрасных статьях немецких газет Украина — это уже чуть не страна мечты, где все кругом сбылось и все мечтают быть украинцами. А в реале их МИД признает: это европейская территория Центральной Африки, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Территория, в которую они же сами Украину и загнали Майданом, как индейцев в резервацию. И да, лучше бы немцам ехать в тоталитарную «гибнущую» Россию — это не наш вывод, а немецкого МИД, который они завуалировали. К слову, несколько миллионов украинцев их вывод подтвердят.

http://katyusha.org/view?id=9876


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Добавлено: 14 май 2018 в 10:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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