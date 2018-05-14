Расклад сил изменился: тяжелая поступь российского оружия вызывает серьезные опасения американцев

Еще совсем недавно Россию на Западе не воспринимали, как серьезного противника.

Ситуация кардинально изменилась, когда российские власти бросили все силы на поднятие ВПК России. Новинки вооружений, которые сегодня выпускает Россия, вызывают серьезные опасения в США. Некоторые из них не имеют аналогов в мире, либо их разработка на шаг опережает конкурентов.

Американское издание The National Interest изучило данные по российским новейшим робототехническим комплексам «Уран».

Эти комплексы способны внести серьезные коррективы в ход возможных военных действий, сообщает tsargrad.

«Уран-6» и «Уран-9» являются новейшими роботизированными комплексами. Первый из них — робот-сапер, который предназначен для разминирования местности. Второй является роботом-разведчиком, который в условиях ведения боя способен оказать мощное огневое сопротивление. Комплекс способен вести разведку на любой местности при любых погодных условиях, при этом качество передаваемой информации остается на высочайшем уровне.

«Уран-6» уже зарекомендовал себя при разминировании сирийской территории.

С появлением данных комплексов Россия заняла лидирующую позицию в разработке наземных беспилотных боевых машин, отмечает автор статьи Самуэль Бендетт.