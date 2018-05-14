Рогозину дадут шанс исправить ошибки во главе «Роскосмоса»

Дмитрий Рогозин, исполняющий в российском правительстве обязанности вице-премьера — куратора оборонной и космической промышленности, не войдет в состав нового кабмина, но сможет возглавить «Роскосмос».

В перспективе эта госкорпорация сможет превратиться в ракетно-космический холдинг, во главе которого останется Рогозин, утверждает близкий к Кремлю источник РБК.

«Рассматривалось два основных варианта дальнейшего трудоустройства Рогозина — в Кремле, при этом речь шла о позиции помощника или советника президента, либо возглавить ракетно-космический холдинг, который планируется создать», — пояснил источник.

В окружении Рогозина подтвердили, что «планируется его переход в «Роскосмос», который ожидает большое реформирование».

Источник в министерстве обороны пояснил, что переводом в космическую госкорпорацию президент РФ Владимир Путин дал Рогозину «шанс исправить ошибки, допущенные в ходе работы в ВПК».

СМИ отметили, что действующего директора «Роскосмоса» Игоря Комарова нет в числе приглашенных в Сочи на серию совещаний Путина с представителями вооруженных сил и ВПК.