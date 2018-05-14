Роман Капаклы в ближайшее время сделает предложение Марине Африкантовой

Ребята, вот и закончился конкурс «Свадьба на миллион», который для нас с моей любимой Мариной не увенчался успехом. Не буду скрывать, конечно, мы переживаем, но ничего, как говорится «раз так произошло, значит так и должно было быть», и все это никак не меняет ситуацию. Свадьбе быть! Потому что Марину я безмерно люблю и ценю. И в ближайшее время я сделаю самое лучшее и красивое предложение руки и сердца, которое только мог видеть весь белый свет.Я считаю, что хоть мы и не выиграли миллион, но мы от конкурса получили гораздо больше, чем другие. Мы стали сплоченнее, мы определенно самая сильная команда, которая только может быть. Наши эмоции друг к другу стали гораааааздооо сильнее, чем были, и чувствовать друг друга мы стали на невероятном уровне.Обидно конечно читать, что пишут в сетях, мол ему «всего лишь 19 лет» о какой свадьбе идёт речь. А по вашему, друзья, к свадьбе приходят в каком-то определённом возрасте? Нет! К свадьбе приходят исключительно в тот момент, когда рядом есть та самая, в которой ты уверен, с которой хочешь прожить всю оставшуюся жизнь и хочешь видеть ее матерью своих будущих детей. И именно она вызовет у тебя это желания и да это может произойти даже, когда тебе «всего лишь 19 лет».Да меня в принципе клинят эти неуместные обсуждения относительно возраста. Ребята, а что по вашему есть возраст ? Это прожитые годы? Нет! Возраст - это прожитые жизненные ситуации и у всех они до невозможности разные. Можно быть в 19 настоящим мужчиной, а к 30 годам остаться несносным мальчишкой. Возраст далеко не показатель умственного развития и взглядов на жизнь. Как бы это самодостаточно не звучало с моей стороны, но я тому яркий пример. Всем добра друзья и лишь время расставит все по своим местам.