Россия и Египет укрепляют и расширяют связи в военной области

Сегодня в Москве исполняющий обязанности Министра обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры с главой военного ведомства Египта генерал-полковником Седки Собхи.

«Наблюдается устойчивая положительная динамика расширения сотрудничества в военной сфере. С удовлетворением отмечаем стремление Египта оснащать национальные Вооружённые силы современным вооружением и военной техникой российского производства», –– подчеркнул в ходе беседы Сергей Шойгу.

При этом он отметил, что в России «заинтересованы в лидирующей позиции Каира в вопросах укрепления региональной безопасности и стабильности».

«В двусторонних отношениях мы видим явный прогресс», –– констатировал Сергей Шойгу.

Он также заявил, что в России высоко ценят стремление египетского руководства к развитию всесторонних отношений между двумя странами, «в том числе в военной области, а также конструктивную позицию Каира по основным проблемам безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке».

Важным элементом сотрудничества Сергей Шойгу назвал регулярное проведение встреч министров в формате «два плюс два», в рамках которых военные и дипломаты России и Египта «имеют уникальную возможность «сверить часы» по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия».

«Нацелены и дальше развивать и наращивать сотрудничество военных ведомств по всем направлениям, представляющим для нас взаимный интерес», –– заключил Сергей Шойгу.

«Будем развивать все то, что достигнуто, и надеемся на еще большие достижения во всех областях военного сотрудничества, в том числе по линии проведения совместных учений», –– заверил в свою очередь Седки Собхи, отметив, что эти вопросы будут обсуждаться в ходе 5-го заседания совместной российско- египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству, которое состоится в Москве в августе.

При этом Седки Собхи обратил внимание, что существенное влияние на развитие Вооруженных сил Египта оказывает сложная обстановка в регионе, характеризующаяся, в частности, высокой террористической активностью.

Сергей Шойгу и Седки Собхи примут сегодня участие в очередном раунде переговоров министров иностранных дел и обороны двух стран, который состоится в российской столице.