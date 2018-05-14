Россия и США «взяли паузу» по Украине

Москва и Вашингтон взяли паузу по ситуации на Украине.

Об этом в понедельник, 14 мая, сообщил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

«Сейчас у нас взята определенная пауза. Однако Россия рассчитывает на то, что эта пауза будет непродолжительной. Мы заинтересованы в том, чтобы она была прервана. Но для того, чтобы это произошло, нужно желание обеих сторон», — сказал дипломат.

Карасин добавил, что новой встречи помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера пока не планируется.

По словам дипломата, 18 мая в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Сочи, скорее всего, будет обсуждаться проведение саммита стран «нормандского формата», передает ТАСС.