Россия может стать «изолированным изгоем» в мировом сообществе, заявил глава MI5

Руководитель британской службы контрразведки MI5 Эндрю Паркер 14 мая, выступая с речью в Берлине, заявил, что Россия станет «изолированным изгоем».

Он назвал отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля осознанным действием со стороны РФ и именно из-за этого Паркер предрек ей такую судьбу. Его обвинения приводит Bloomberg. Руководитель разведки, в том числе винит Россию в нарушении международного права.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство не оставит без внимания «дело Скрипаля» и Москве есть что рассказать общественности по данному происшествию.