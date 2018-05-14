Россия всухую обыграла Словакию на ЧМ по хоккею

Сборная России обыграла команду Словакии в матче чемпионата мира по хоккею. Игра закончилась с счетом 4:0 в пользу россиян.

Шайбы забросили Максим Мамин (на 12-й минуте), Никита Гусев (17-я), Максим Шалунов (59-я) и Илья Михеев (60-я). Последние два гола были забиты в пустые ворота.

По итогам шести матчей мирового первенства сборная России одержала пять побед, набрав 16 очков.

15 мая подопечные Ильи Воробьева проведут заключительный матч предварительного этапа ЧМ. Команда сыграет со сборной Швеции. Игра начнется в 21:15 мск.

? Яркие фотографии матча Россия - Словакия уже прибыли из Копенгагена и ждут, когда вы их поскорее посмотрите: https://t.co/UoZHxK9YT7 pic.twitter.com/Oc8yzBxWlf

— Хоккей России (@russiahockey) 14 мая 2018 г.