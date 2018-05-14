Российская молочная продукция прошла проверку качества

В России завершилась масштабная проверка качества молочной продукции, которую совместно проводили Роскачество, Роспотребнадзор и Россельхознадзор.

В ходе проверки были исследованы 250 федеральных и региональных брендов творога 9% жирности, молока 3,2% жирности и сливочного масла 72,5% жирности, сообщает пресс-служба Роскачества.

Соответствующими всем требованиям признаны 28 проб творога из 73, 72 пробы молока из 90, 53 пробы сливочного масла из 82. Недочеты выявлены в каждой пятой пробе молока, в каждой третьей пробе сливочного масла и в 60% образцов творога.

«По итогам испытаний, превышения микробиологических показателей (в том числе дрожжи, плесень, общая бактериальная обсемененность, кишечная палочка) были обнаружены лабораториями контрольно-надзорных органов в 5 из 90 торговых марок молока, в 22 из 73 брендов творога и в 8 из 82 сливочного масла. Подобные результаты могли явиться следствием как низкого качества исходного сырья, так и нарушения санитарного состояния производства или несоблюдения условий хранения», — говорится в итоговом обзоре Роскачества.

Одним из критериев проверки было выявление антибиотиков, которые недобросовестные производители добавляют для увеличения срока хранения молочной продукции. Их превышение зафиксировано в пяти пробах молока, девяти образцах творога и двух марках сливочного масла.

При этом проверяющие опровергли подозрения по поводу наличия в молочной продукции растительных жиров: доля фальсификата по этому показателю не превысила 8%.

Не выявлено «ни одной пробы молочной продукции, не соответствующей требованиям по наличию патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл или листерий», и Не было выявлено и ни одного образца с превышением нормативных значений радиологических показателей: цезия-137 и стронция-90.