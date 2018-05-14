Российский псведо-оппозиционер массово разводил украинских патриоток на деньги

Стоит отметить, что Александр Тверской все подозрения в свой адрес категорически опровергает. На своей странице в Facebook он написал, что имеет право тратить свои личные деньги так, как считает нужным.

«Малахов просто отдыхает и нервно курит в сторонке. Благодарен этому случаю, что многие из тех кого я раньше считал людьми оказались не совсем людьми.

1) Я имею право тратить свои личные деньги так, как считают нужным. Считать чужие деньги, залезать в чужой карман — это низость. Ни перед кем отчитываться за свой кошелек я не собираюсь.

2) Я всегда оставлял открыто свои реквизиты и всегда говорил, что принцип один. Считаете, что нужно меня поддержать — поддерживаете. Не считаете — не поддерживаете. Дело сугубо добровольное. Обычный фандрайзинг, которым зарабатывают миллионы блогеров и работающих на себя публицистов/журналистов по всему миру.

Я никогда и никого на деньги не обманывал. Никакие мифические цели не придумывал. Нравится, что пишу, считаете полезным мою работу? Буду рад помощи. Нет? Ради Бога. Если еще кто-то думает, что это легко так зарабатывать. То хули вы так не зарабатываете? Раз это элементарно», — заявил Тверской.

Он также добавил, что не собирается опровергать «ложь и клевету», при этом не забыв в конце поста напомнить свои банковские реквизиты.

«Опровергать ложь и клевету я не собираюсь. Это ниже меня. Мне брезгливо все это. Мне брезгливы все эти люди. Презираю. И да. Вот мои реквизиты, если кто-то считает нужным и возможным меня поддержать. Меня и мою многолетнюю деятельность на ниве контрпропаганды, если кого-то не оставляют равнодушными моими тексты и кто-то может быть считает, что травить людей — это нехорошо, то буду благодарен:

Банковская карта Сбербанка: 5… …. …. .25

Банковская карта ВТБ: 5… …. …. .28

Яндекс кошелёк — …..

Paypal — ……», — написал Тверской.

В украинской медиасреде скандал с Тверским живо обсуждается.



Так, генпродюсер телеканала ZIK Наталья Влащенко удивилась, что «взрослые мужчины просят, чтоб им сбрасывались на „оппозиционную“ и блогерскую деятельность на карточки».

«Это как многоженцы, которые регулярно рассказывают несчастным женщинам то, что они хотят слышать, а те их взамен борщом угощают. Очень близко к этому активисты всех мастей, грантоеды… Ребята, если в мире нет для этих людей работодателей- может, тут что- то не так? P. S. И признаюсь, я бесконечно прагматична: верю в патриотизм, блогерство и общественную деятельность, если ими занимаются бескорыстно, а главное — помимо основной деятельности», — пишет Влащенко.

В тоже время, журналист издания «Левый берег» Игорь Соловей поддержал Тверского и назвал скандал «женскими разборками».

«Девушка подумала, что выписала себе что то вроде породистой ручной собачонки, но она оказался не такой как хотелось, ну не развлекала она даму должным образом. Поэтому дама решила игрушку вернуть, а расходы компенсировать. Ну и нагадить продавцу», — написал Соловей.

Александр Тверской очень активно критиковал политику нынешнего российского руководства.

Вот пример его цитаты: «Россия — это абсолютное зло. Безнаказанное, древнее, самоуверенное, жестокое зло… Этой раковой опухоли не должно существовать на планете. Или кому-то мало крови и войн? Уроки истории не усвоены, а невыученная история имеет свойство мстить в адекватных ей масштабах».