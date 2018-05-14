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» » Российский защитник Емелин вряд ли продолжит выступать за клуб НХЛ "Нэшвилл"

Российский защитник Емелин вряд ли продолжит выступать за клуб НХЛ "Нэшвилл"


Добавлено: 14 май 2018 в 19:28, Категория: Спорт
Российский защитник Емелин вряд ли продолжит выступать за клуб НХЛ "Нэшвилл"

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Чемпион мира 2012 года российский защитник Алексей Емелин, вероятно, покинет "Нэшвилл Предаторз" в межсезонье, сообщил в своем микроблоге в Twitter сотрудник пресс-службы команды Томас Уиллис со ссылкой на заявление генерального менеджера клуба НХЛ Дэвила Пойла.

Емелин летом 2017 года был выбран на драфте расширения новичком НХЛ "Вегас Голден Найтс", который затем обменял россиянина в "Нэшвилл".

В нынешнем сезоне 32-летний российский защитник сыграл 76 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав девять очков (1 шайба + 8 передач). В плей-офф Емелин провел десять встреч.


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Добавлено: 14 май 2018 в 19:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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