РЖД имеют потенциал развития в Африке — торгпред РФ

Российские железные дороги (РЖД) обладают потенциалом развития на территории Африки и возможности сотрудничества с компаниями из ЮАР. Об этом в интервью РИА Новости заявил торговый представитель РФ в ЮАР Максим Буреев.

В беседе с корреспондентом агентства он отметил, что железнодорожное хозяйство в ЮАР нуждается в серьезной реконструкции и развитии. Однако в данной отрасли присутствует крупная, фактически монопольная, компания Transnet, которая владеет железнодорожной и трубопроводной сетями, портами. Об этом он рассказал в преддверии ПМЭФ-2018, в рамках которого, в частности, состоится бизнес-диалог Россия-Африка.

«Между РЖД и Transnet заключено соглашение о сотрудничестве, так что в его контексте нужно активнее продвигать данную тему, привлекать российские машиностроительные предприятия, металлургов, обсуждать конкретные возможные проекты сотрудничества», — добавил торгпред.

В настоящее время российские компании не занимаются строительством железных дорог на африканском континенте.