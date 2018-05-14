Савченко попросила предоставить ей государственного защитника

Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила в суде об отказе от всех своих адвокатов и попросила суд предоставить ей бесплатного государственного защитника.

Савченко во время заседания Шевченковского районного суда Киева заявила: «Мне непонятны публичные заявления моих адвокатов. Я считаю, что адвокаты не имеют права настраивать своего подзащитного против его родственников».

Теперь должен быть решен вопрос об обеспечении прибытия в суд государственного адвоката. Сейчас в заседании объявлен технический перерыв для согласования и решения соответствующих вопросов.