Савченко прокомментировала разрыв с адвокатами

Народный депутат Надежда Савченко сообщила, что разорвала сотрудничество с адвокатами, так как не в состоянии оплачивать их услуги. Об этом передает Громадське.

Савченко выразила удивление словами адвокатов о том, что они не могут работать с ней из-за поведения ее сестры Веры.

«Поэтому я разрываю сотрудничество со всеми адвокатами, и прошу предоставить мне государственного адвоката», — сказала Савченко.

Она заявила, что готова себя защищать самостоятельно, но в связи с тем, что закон это запрещает, просит предоставить ей государственного адвоката.

«Я не могу позволить себе платных адвокатов, чтобы не загонять свою семью в долги», — пояснила Савченко.

Ранее от Савченко ушли адвокаты.

Фото: Громадське