Бро добавил элементов на моем теле. Ну что ж, поговорим о значении. Сибирь - регион, где я родился, который я всегда буду любить, уважать, гордиться им. Кемерово, Томск, Новосибирск - мои родные города. Там есть настоящие люди, они ждут, люди с жестким характером и добрым сердцем. Друзья, люблю вас безмерно. Идём далее, что означает это число?! Моя дата рождения довольно-таки оригинальна 11.11. - определенно это мое число, которое периодически даёт о себе знать. Первая моя татуировка тоже имеет для меня большое значение StayStrongForever - сделал ее в непростой период своей жизни и теперь я не представляю себя без неё, будто бы родился с ней. Запомните, ваше тату- это второе я. Относитесь к выбору и значению символа очень серьезно. Как вам тату? Крутой мастер, подбивает меня на продолжение (без потери эстетики тела), но я пока думаю.
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Новости » Шоу-бизнес » Саймон Марданшин раскрыл значение своих татуировок
Саймон Марданшин раскрыл значение своих татуировок
Добавлено: 14 май 2018 в 10:28, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 14 май 2018 в 10:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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