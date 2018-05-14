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Силуанов рассказал о господдержке «Реновы» Вексельберга


Добавлено: 14 май 2018 в 10:26, Категория: Новости на сегодня
Силуанов рассказал о господдержке «Реновы» Вексельберга

Неделю назад группа компаний «Ренова» Виктора Вексельберга получила государственную поддержку, передает РБК со ссылкой на исполняющего обязанности министра финансов РФ Антона Силуанова. Называть выделенную на эту цель сумму чиновник не стал, пояснив, что ему «просто не хотелось бы».

По словам Силуанова, правительство РФ прорабатывает вопрос о предоставлении поддержки и другим попавшим под западные санкции компаниям, таким как «Русал» и ГАЗ.

И.о. главы Минфина пояснил, что кабмин изучает возможность поддержки этих компаний через «созданный государством Промсвязьбанк», который, как предполагается, будет предоставлять им ликвидность «на общих основаниях».

Силуанов добавил, что возможность выкупа части акций компаний Олега Дерипаски – En+ и UC Rusal – в правительстве «пока не рассматривается».

Основная задача экономического блока кабмина, по его словам, – добиться прорыва в экономике и «более высоких темпов роста», а вторая – «провести целый ряд решений, которые необходимы для реализации задач, поставленных в послании, в указе» президента РФ Владимира Путина, изданном после его вступления в должность.


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Добавлено: 14 май 2018 в 10:26, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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