Синоптик рассказал о новом температурном рекорде в Санкт-Петербурге

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Роспотребнадзор предупредил россиян об аномальной жаре

По словам метеоролога, прогноз на начало недели, 14 и 15 мая, также говорит «об угрозе максимальной температуры».

Колесов отметил, что в 2017 году 13 мая было 10 градусов тепла. Кроме того, с 8 по 11 мая в Санкт-Петербурге шёл снег.

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День 14 мая в истории

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Роспотребнадзор предупредил россиян об аномальной жаре