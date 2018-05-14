Синоптик рассказал о новом температурном рекорде в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге в воскресенье, 13 мая, был установлен новый температурный рекорд — столбики термометров поднялись до отметки 27,7 градуса тепла, заявил главный синоптик города Александр Колесов. Об этом сообщает Inforeactor.
По словам метеоролога, прогноз на начало недели, 14 и 15 мая, также говорит «об угрозе максимальной температуры».
Колесов отметил, что в 2017 году 13 мая было 10 градусов тепла. Кроме того, с 8 по 11 мая в Санкт-Петербурге шёл снег.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен
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