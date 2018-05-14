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Следы «убийцы лягушек» ведут в Корею


Добавлено: 14 май 2018 в 15:27, Категория: Новости на сегодня
Следы «убийцы лягушек» ведут в Корею

Большой международный коллектив ученых провел генетическое исследование патогенного грибка Batrachochytrium dendrobatidis (кратко обозначается – Bd), вызывающего опасное заболевание земноводных, которое послужило причиной резкого сокращения численности лягушек в последние тридцать лет и полного исчезновения некоторых их видов.

Болезнь носит название хитридиомикоз, она поражает верхние слои кожи земноводных, через которые у этих животных происходит дыхание и поглощение воды, а вызывает его патогенный грибок. У них появляются язвы, возникают судороги, наступает истощение, затруднение дыхания и смерть. Помимо лягушек хитридиомикоз поражает тритонов, саламандр и червяг. Подробнее о пандемии хитридиомикоза можно прочитать в очерках «Упадок и исчезновение земноводных» и «Убийца лягушек потерпел поражение на Майорке».

В предшествующих нынешнему исследованию работах было выявлено четыре штамма грибка Bd. Один, наиболее опасный, распространен повсеместно, а три локальных штамма встречаются в Европе, Африке и Бразилии. Новый анализ, в котором было рассмотрено 177 образцов грибка, взятых у лягушек со всего мира, позволил выявить пятый штамм, встречающий в Южной Корее. Причем в нем отмечено наибольшее генетическое разнообразие, что позволяет ученым предположить, что этот штамм был предком остальных штаммов Bd, проникших впоследствии за пределы Азии. По скорости накопления мутаций можно установить, что предки глобально распространенной линии Bd появились 50 – 120 лет назад.

Исследование опубликовано в журнале Science.


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Добавлено: 14 май 2018 в 15:27, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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