СМИ назвали сохраняющих портфели в правительстве РФ министров

Исполняющие обязанности министра культуры и министра иностранных дел РФ Владимир Мединский и Сергей Лавров сохранят свои пост в составе нового правительства — как и глава оборонного ведомства Сергей Шойгу, а также министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Два источника в подведомственных Минкульту учреждениях — на туристическом и кинематографическом рынке — утверждают, что кандидатуру Мединского отстаивала вице-премьер Ольга Голодец, которую премьер-министр Дмитрий Медведев назначил курировать культуру и спорт.

Источник РБК в правительстве подтвердил, что у Голодец и Мединского отсутствует недопонимание в работе, и в целом главой Минкульта «довольны».

В российском парламенте утверждают, что свой пост сохранит и глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, занимающий это место с 2004 года.

Мединский и Шойгу возглавили Минкульт и Минобороны в 2012 году.